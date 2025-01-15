Ожидается, что точность измерений в Watch X2 будет улучшена по сравнению с предыдущей моделью OnePlus Watch 2.

Oppo готовится перехватить лидерство у Honor с выпуском Find N5, который позиционируют как самый тонкий складной смартфон в мире. Вместе с ним компания представит и новые умные часы Watch X2, оснащённые функцией мониторинга артериального давления, что уже подтвердили последние тизеры.

Чжоу Ибао, менеджер по продуктам Oppo, продемонстрировал работу новой функции на практике. Однако фотография, которую он опубликовал, не пролила свет на дизайн умных часов. На изображении видно, что у Watch X2 будет герметичный корпус, а общий облик устройства напоминает предыдущие модели носимых гаджетов от компании.

источник изображения: notebookcheckВозвращаясь к функции мониторинга артериального давления, Чжоу Ибао сообщил, что устройство сможет уведомлять пользователей при выявлении аномальных показателей. При этом стоит отметить, что данная функция, скорее всего, не предполагает использования специальной манжеты, применяемой в умных часах серии Huawei Watch D. Таким образом, можно предположить, что система контроля давления в Oppo Watch X2 будет схожей с той, что используется в OnePlus Watch 2 ($242.80 на Amazon). Учитывая, что Watch X2 является обновлённой версией флагманских умных часов OnePlus, вполне возможно, что показатели станут ещё точнее. Если в Oppo Watch X2 действительно усовершенствовали систему мониторинга давления, то аналогичные улучшения должны найти своё применение и в OnePlus Watch 3. Более детальная информация о грядущем устройстве может быть представлена официальными источниками в ближайшие дни.