Power имеет 6.8" FHD+ 120Hz экран, Gorilla Glass 5, 8Гб RAM, тройную камеру 50MP+8MP+16MP, быструю и беспроводную зарядку, защиту IP68/69 и MIL-STD-810H. G имеет 6.7" экран с теми же характеристиками, но Gorilla Glass 3, 4/6Гб RAM, двойную камеру 50MP+2MP и 16MP селфи-камеру, только проводную зарядку и IP52. Оба на Android 15, с процессором MediaTek Dimensity 6300, батареей 5000mAh, Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Motorola начала 2025 год с выпуска двух новых бюджетных смартфонов: Moto G Power 2025 и Moto G 2025.

Moto G Power 2025 оснащён 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Защита дисплея обеспечивается стеклом Gorilla Glass 5. В свою очередь, Moto G 2025 получил чуть меньший 6,7-дюймовый экран с теми же характеристиками, однако защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 3.

источник изображения: GizmochinaОба смартфона оснащены процессором MediaTek Dimensity 6300. Moto G Power комплектуется 8 ГБ оперативной памяти, тогда как у Moto G доступны версии с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Обе модели работают под управлением Android 15.

Moto G Power 2025 получил тройную камеру с главным сенсором на 50 МП, широкоугольным модулем на 8 МП и фронтальной камерой на 16 МП. Камера дополнена технологией оптической стабилизации изображения (OIS) и системой Quad Pixel. В свою очередь, Moto G 2025 укомплектован 50-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным макрообъективом, а также 16-мегапиксельной селфи-камерой.

источник изображения: GizmochinaОбе модели оборудованы батареей на 5000 мАч. Moto G Power 2025 поддерживает быструю проводную зарядку TurboPower мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт, в то время как Moto G 2025 ограничивается только проводной зарядкой на 30 Вт.

Moto G Power 2025 выделяется наличием сертификации MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69. Он устойчив к падениям, воздействию влаги и даже погружению в воду.

Несмотря на меньшую степень защиты, Moto G 2025 предлагает водонепроницаемость класса IP52 и такую же заднюю панель из веганской кожи, как у старшего брата.

Оба аппарата оснащены технологиями Dolby Atmos, Hi-Res Audio и функцией усиления низких частот. Moto G 2025 в сером и синем цветах выйдет 30 января по цене $199.99. Moto G Power 2025 в сером и зеленом цветах выйдет 6 февраля по цене $299.99.