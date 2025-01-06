Ожидается, что устройство получит мощный аккумулятор, поддержку быстрой зарядки (90 Вт проводной и 50 Вт беспроводной), а также станет первым смартфоном компании со встроенными возможностями спутникового соединения. Официальный релиз устройства запланирован на февраль.

Xiaomi готовит к запуску свой новый флагманский смартфон — Xiaomi 15 Ultra, который обещает значительные улучшения для тех, кто увлекается фотографией. Ожидается, что устройство получит макрокамеру, а также обновлённый набор функций для фото- и видеосъёмки.

источник изображения: GizmochinaСогласно сообщению от проверенного инсайдера Digital Chat Station в социальной сети Weibo, Xiaomi 15 Ultra может получить макрокамеру, которая способна фокусироваться на объектах с расстояния всего около 10 см. Также сообщается, что камера смартфона будет иметь дизайн с красным кольцом и новым покрытием для телеобъективов. Хотя подробности о новом покрытии пока остаются неизвестными, ожидается, что оно уменьшит количество бликов и улучшит общую чёткость изображений.

источник изображения: GizmochinaИнформатор сообщил, что смартфон, скорее всего, будет оснащён новым набором для фотосъёмки. Смартфон уже прошёл сертификацию 3C, подтвердившую поддержку быстрой зарядки мощностью до 90 Вт. Устройство также получило статус «спутникового мобильного терминала», что означает возможность приёма стандартных спутниковых звонков и отправки сообщений через систему Beidou.

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источник изображения: Gizmochina По слухам, новинка порадует пользователей увеличенной ёмкостью аккумулятора, возможно, самой большой среди всех флагманов Xiaomi. Если у Xiaomi 15 Pro батарея составляет 6100 мА·ч, то у 15 Ultra этот показатель может оказаться ещё выше. Смартфон будет поддерживать быструю зарядку: проводная версия мощностью 90 Вт и беспроводная — 50 Вт. В плане фотокамеры, Xiaomi 15 Ultra, судя по всему, получит 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, дополнительный 50-мегапиксельный «средний телеобъектив» и основной сенсор размером 1 дюйм с апертурой f/1,63.

Официальный релиз Xiaomi 15 Ultra запланирован на февраль, подтвердил представитель компании Вэй Сыци.