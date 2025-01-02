Компания Xiaomi презентовала свой новый продукт – кондиционер Mijia Top-Flow Pro, выполненный в кристально-белом дизайне. Устройство предлагается по цене 3699 юаней (49 667 рублей).

Кондиционер Mijia Top-Flow Pro демонстрирует высокую производительность — 830 м³/ч. В нем установлен двухцилиндровый компрессор, который обеспечивает отличную стабильность работы на низких частотах, превышающую показатели обычных одноцилиндровых моделей на 30%. При этом уровень шума снижен на 5%, что гарантирует тихую, но эффективную работу устройства.

источник изображения: GizmochinaКонструкция кондиционера предусматривает гибкую адаптацию к различным условиям эксплуатации. Благодаря компактным размерам — высоте всего 35 см и необходимому верхнему зазору в 2 см — устройство идеально подходит даже для комнат с низкими потолками. Оно способно начать охлаждение всего за 30 секунд и нагревание за 60 секунд, обеспечивая комфортный микроклимат на площади от 16 до 20 м².

источник изображения: GizmochinaКондиционер отличается высокой энергоэффективностью с показателем APF 5,65, устанавливая новые стандарты в этой области. Благодаря этому устройству пользователи могут сэкономить до 40% энергии по сравнению с обычными моделями, что означает потенциальную годовую экономию до 361 кВт·ч.

Для максимального комфорта пользователей в кондиционере используется умный двигатель Mijia Lingyun Intelligent Control Engine. Эта технология позволяет автоматически подбирать оптимальный режим работы в зависимости от текущих условий, а также обеспечивает плавное взаимодействие с экосистемой Xiaomi через платформу HyperOS Connect. Более того, устройство совместимо с приложением Mi Home и голосовым помощником Xiao AI, предоставляя удобные функции дистанционного управления и настройки.

источник изображения: GizmochinaКондиционер создан с учетом работы в экстремальных температурных условиях: он способен эффективно охлаждать помещение при температуре до +65°C и обогревать при морозе до -35°C. Технология адаптивного размораживания помогает поддерживать стабильную температуру в холодное время года. Встроенная система самоочистки с использованием высокотемпературной стерилизации уничтожает до 99% бактерий.