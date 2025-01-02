MediaTek бросает вызов Qualcomm в борьбе за лидерство среди высокопроизводительных чипсетов, представляя свой новейший продукт — Dimensity 9500. Появившиеся недавно сведения о работе над Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm пролили свет на планы MediaTek относительно смартфонов будущего поколения.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые особенности нового процессора Dimensity 9500. Чипсет получил переработанную конфигурацию 2+6, отказавшись от традиционных крупных ядер, характерных для прошлых моделей. Теперь он оснащён двумя мощными ядрами Cortex-X930 "Travis" и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A730 "Gelas". Такое решение демонстрирует стремление компании найти баланс между высокой производительностью и низким энергопотреблением, ориентируясь на опыт Qualcomm с их Snapdragon 8 Elite.

источник изображения: GizmochinaПо прогнозам, максимальная частота основных ядер Dimensity 9500 достигнет отметки в 4 ГГц, что на 10% быстрее, чем у предшествующей модели Dimensity 9400 с её частотой 3,62 ГГц. Графический процессор нового чипсета, созданный по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P, обещает улучшение энергоэффективности и лучшее управление температурой. Также чипсет будет поддерживать технологию ARM SME (Scalable Matrix Extension), что существенно повысит многозадачность, особенно актуальную для работы с искусственным интеллектом и играми.

источник изображения: GizmochinaDimensity 9500 планируют выпустить в середине 2025 года, что даёт ему фору перед основным конкурентом — Snapdragon 8 Elite 2, запуск которого намечен на октябрь 2024 года. Вопрос о том, насколько повышение производительности отразится на конечной цене продукта, пока остаётся открытым. Важно отметить, что текущая модель Dimensity 9400 стоит приблизительно на 19% дешевле, чем Snapdragon 8 Elite. Если слухи об увеличении стоимости Snapdragon 8 Elite 2 подтвердятся, у MediaTek появляется отличная возможность привлечь новых покупателей, удерживая цену Dimensity 9500 на конкурентоспособном уровне.