В серию входят два магнитных беспроводных аккумулятора: компактная модель на 3000 мА·ч размером 59 мм и более крупная версия на 5000 мА·ч — 89 мм.

На китайском рынке стартовали продажи новой линейки портативных зарядных устройств от Lenovo под названием Yoga Air. В серию вошли два магнитных беспроводных аккумулятора. Модель с ёмкостью 3000 мА·ч выделяется своими компактными размерами — всего 59 мм, в то время как вариант на 5000 мА·ч немного крупнее — 89 мм. Оба устройства отличаются лёгким и тонким корпусом.

Согласно заявлению компании, мощные магниты обеспечивают надёжную и безопасную беспроводную зарядку. Аккумуляторы отлично работают с iPhone, оснащёнными функцией MagSafe, однако они также совместимы с рядом моделей смартфонов на базе Android, таких как Oppo Find X8, поддерживающих магнитную зарядку.

Скорость зарядки составляет до 7,5 Вт при использовании беспроводного режима. Устройства оснащены универсальным разъёмом USB-C, который позволяет заряжать другие гаджеты. Так, младшая модель способна выдавать до 10 Вт в проводном режиме, а старшая — до 20 Вт.

Помимо этого, оба аккумулятора поддерживают стандарты Qi и PD, что значительно расширяет спектр совместимых устройств, включая смартфоны и аксессуары вроде беспроводных наушников. Стоимость версии на 3000 мА·ч составляет примерно 18 долларов (129 юаней), а модель на 5000 мА·ч обойдётся в 22 доллара (159 юаней).