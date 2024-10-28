Смартфон имеет большой круглый модуль камеры на задней панели.

Компания Honor готовится представить свою флагманскую линейку Magic 7 30 октября, и накануне события источник Weibo Digital Chat Station (DCS) опубликовал изображения, раскрывающие ключевые аспекты дизайна, пишет Gizmochina.

Изображения демонстрируют тройную камеру на задней панели, включая перископический телеобъектив, и передний дисплей с микро-изогнутым стеклом и симметричными рамками. Стоит отметить, что устройство оснащено вырезом в форме таблетки, в котором размещены двойные фронтальные камеры, поддерживающие 3D-разблокировку по лицу. Компания уже подтвердила интеграцию искусственного интеллекта в свою систему камер для улучшения возможностей визуализации. Просочившиеся изображения и рендеры указывают, что как обычные модели Honor Magic 7, так и Magic 7 Pro оснащены круглым модулем задней камеры с серебристой или серой рамкой. Один из рендеров предполагает наличие золотой рамки. Камера состоит из трех датчиков и светодиодной вспышки, а логотип Honor незаметно размещен в нижней части задней панели.

источник изображения: GizmochinaСогласно утечкам, модель Magic 7 будет доступна в вариантах с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ, а также в пяти цветах: золотом, белом, черном, синем и сером. В то же время, версия Pro может предложить конфигурации на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, выполненные в более сдержанной цветовой гамме. Также сообщается, что стандартная модель будет оснащена OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, тогда как Pro получит экран с разрешением 2K. Ожидаются и впечатляющие характеристики аккумулятора: Pro будет иметь батарею емкостью 5800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 66 Вт. Ожидается, что вся серия будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также спутниковой связью в модели Pro. Компания уже представила свой кастомный интерфейс MagicOS 9.0, основанный на Android 15, который будет предустановлен на устройствах серии Magic 7.

источник изображения: GizmochinaMagic 7 будет иметь процессор Snapdragon 8 Elite, который славится своей высокой производительностью и энергоэффективностью. Благодаря архитектуре с большими ядрами, чип обеспечивает увеличение мощности процессора на 45%, улучшенный NPU и повышение эффективности на 44% в сравнении с предыдущей моделью, что обеспечивает более плавную многозадачность и лучшую интеграцию искусственного интеллекта. Этот чипсет предназначен для прямой конкуренции с аналогичными процессорами, такими как Dimensity 9400, тем самым повышая общую производительность серии Magic 7.



