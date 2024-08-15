В одноядерном тесте устройство набрало 1147 баллов, а в многоядерном — 3117 баллов.

Компания Vivo, собирается расширить свою линейку смартфонов T3 новой моделью «Pro», которая выйдет в ближайшее время. Ранее на этой неделе в интернете появились официальные изображения устройства, а теперь предстоящий телефон был замечен в базе данных бенчмарков Geekbench, пишет Gizmochina

источник изображения: GizmochinaВ одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 1147 и 3117 баллов соответственно. Согласно базе данных Geekben, смартфон Vivo T3 Pro 5G будет работать на чипсете SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Это чипсет среднего класса, который может похвастаться максимальной тактовой частотой 2,63 ГГц, 8 ядрами и графическим процессором Adreno 720. Также в листинге указано, что смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему на базе Android 14.

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источник изображения: Gizmochina Тем не менее, остальные спецификации устройства появились в Интернете по неофициальным каналам. Эти утечки предполагают, что T3 Pro может быть тонким устройством толщиной всего 7,49 мм, оснащенным большой батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. По слухам, дисплей состоит из изогнутой AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц, а камера оснащена основным датчиком с 50-мегапиксельным объективом от Sony. Стоит отметить, что Vivo пока не подтвердила существование модели T3 Pro 5G.