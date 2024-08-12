Устройство может быть выпущено в двух конфигурациях хранилища: 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

источник изображения: GizmochinaКомпания Oppo анонсировала новый смартфон на X (ранее Twitter). В твите был опубликован постер с изображением, на котором был продемонстрирован Oppo F27 5G. Однако появился один отчет, в котором были опубликованы живые изображения предстоящего устройства, полностью раскрывая его дизайн, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaКомпания пока не раскрыла подробности о характеристиках, дате выпуска и стоимости устройства. Между тем, источник 91Mobiles раскрыл дизайн смартфона. На задней панели находится большой круглый модуль камеры, в котором расположены четыре выреза для камер и светодиодная вспышка. Задняя панель плоская и имеет градиентную отделку с плоскими краями, которые могут быть сделаны из металла.

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источник изображения: GizmochinaНа передней панели находится дисплей с закругленными углами и выровненным по центру вырезом для фронтальной камеры. Известный информатор Судханшу поделился некоторой информацией о Oppo F27 5G. Сообщается, что компания выпустит устройство в двух конфигурациях хранилища, а именно 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Можно предположить, что стандартный Oppo F27 будет переименован в Oppo A3.