Монитор обладает высоким разрешением, быстрым временем отклика и широкой цветовой гаммой, а также портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C и USB 3.2-A. Стоимость и дата выхода пока неизвестны

Компания Gigabyte расширяет свою линейку AORUS FO новым монитором AORUS FO32U, пишет Gizmochina. Данный монитор позиционируется как более доступный вариант в сравнении с ранее анонсированным AORUS FO32U2, при этом сохраняя качественный 31,5-дюймовый QD-OLED-дисплей Samsung.

Ключевые различия между двумя мониторами заключаются в частоте обновления, сертификации дисплея и наличии RGB-подсветки. AORUS FO32U имеет частоту обновления 165 Гц по сравнению с 240 Гц у FO32U2. У монитора отсутствует подсветка RGB Fusion 2.0, которая используется у старшей модели. Несмотря на эти отличия, монитор может похвастать разрешением 3840 x 2160 пикселей (UHD), быстрым временем отклика 0,03 мс (GTG) и широкой цветовой гаммой, охватывающей 99% цветового пространства DCI-P3. Кроме того, он имеет пиковую яркость 1000 нит, что обеспечивает яркое и точное изображение.

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источник изображения: GizmochinaС точки зрения возможностей подключения, AORUS FO32U предлагает тот же набор опций, что и FO32U2. Он включает 2 порта HDMI 2.1, 1 порт DisplayPort 1.4 и универсальный порт USB-C с режимом DP и подачей питания мощностью 18 Вт. Три порта USB 3.2-A обеспечивают дополнительные возможности подключения периферийных устройств, а 3,5-мм разъем для наушников и разъем для микрофона дополняют выбор. В монитор встроены динамики мощностью 5 Вт и функцией KVM, позволяющей легко переключаться между несколькими устройствами, подключенными к монитору.

Стоимость и дата выхода монитора AORUS FO32U пока неизвестна.