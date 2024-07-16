Honor работает над серией смартфонов Magic 7 с массивной батареей 6 000 мАч, тройной камерой и процессором Snapdragon 8 Gen 4. Возможно использование OLED-дисплея и запуск в декабре.

По слухам Honor работает над смартфонами серии Magic 7 после того, как недавно представила свои складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs 3. Вчерашний отчет показал, что мы можем ожидать, что серия Magic 7 будет оснащена массивной батареей емкостью 6 000 мАч. Теперь источник @RODENT950 из X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) раскрыл больше подробностей о предстоящей серии смартфонов, пишет Gizmochina.

По словам информатора, серия Magic 7 будет оснащена тройной камерой. Она будет включать в себя 50-мегапиксельный основной датчик Omnivision OV50K, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик Omnivision 50H и 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP3.

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источник изображения: GizmochinaВ основе устройства будет лежать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обещает высочайшую производительность. Аккумулятор смартфона будет иметь емкость больше 6 000 мАч. Технические характеристики дисплея пока неизвестны, но по слухам будет использоваться OLED-дисплей, который может быть эксклюзивным для некоторых моделей в линейке Magic 7. Для тех, кто не знает, Honor Magic 6 RSR уже использует эту технологию отображения.

Тандемные OLED-дисплеи могут достигать более высоких уровней яркости и иметь более длительный срок службы по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. Однако они намного дороже обычных OLED дисплеев. Помимо этих подробностей, источник предоставил график запуска серии Magic 7 в декабре. К слову сказать, серия Honor Magic 6 была запущена в Китае в начале этого года в январе.