Keychron представил на китайском рынке клавиатуру V8 Max с эргономичной раскладкой Alice, предлагающую три варианта подключения и возможность использования различных типов переключателей. Клавиатура также обладает функцией снижения шума и вибрации, светодиодной RGB-подсветкой и поддержкой программного обеспечения QMK/VIA. Цена стартует от 529 юаней (72 доллара США).

источник изображения: gizmochinaKeychron, известный бренд механических клавиатур, представила на китайском рынке клавиатуру V8 Max с уникальной эргономичной раскладкой Alice, сообщает gizmochina. V8 Max может похвастаться уникальной раскладкой 65% Alice, которая разработана таким образом, чтобы быть более эргономичной, чем традиционные раскладки, за счет размещения клавиш под более естественным углом для ваших рук. Эта раскладка помогает уменьшить напряжение и усталость запястья во время длительных сеансов набора текста.

У пользователя есть три варианта подключения клавиатуры к монитору. К монитору или другому устройству можно подключить с помощью беспроводного соединения на частоте 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц для соревновательных игр, Bluetooth 5.1 для плавного переключения между компьютером, телефоном и планшетом или проводное соединение USB-C.

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источник изображения: gizmochinaКлавиатура имеет предварительно смазанными переключателями Gateron Jupiter в красном, коричневом или желтом цветах, но вы можете заменить их на любые совместимые 3-контактные или 5-контактные механические переключатели MX. Эти линейные переключатели могут похвастаться сроком службы до 80 миллионов нажатий клавиш. Клавиши поставляются с раскладками как для Mac, так и для Windows.

В V8 Max используется конструкция с уплотнительным креплением для снижения шума и вибрации. К слову сказать, клавиатура имеет звукопоглощающую пену, которая обеспечивает более тихий набор текста. Также клавиатура может похвастаться светодиодной RGB-подсветкой, которая направлена в сторону пользователя для лучшей подсветки клавиш без пропуска света на колпачке клавиш.

Для дополнительной функциональности V8 Max оснащен мощным микроконтроллером архитектуры ARM и поддерживает программное обеспечение QMK/VIA с открытым исходным кодом для расширенных возможностей переназначения клавиш и программирования макросов. В настоящее время клавиатура выставлена на продажу на Tmall и JD.com по стартовой цене 529 юаней (72 доллара США).