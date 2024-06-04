На выставке Computex 2024, Intel представила процессоры Intel Xeon 6 и ускорители ИИ Intel Gaudi 2 и Intel Gaudi 3, предназначенные для улучшения работы ИИ в различных сферах. Процессоры Xeon 6 разработаны с использованием эффективных и высокопроизводительных ядер, обеспечивающих увеличение производительности до 4,2 раза по сравнению с предыдущим поколением. Ускорители ИИ Gaudi предлагают высокую производительность и делают ИИ более доступным.





На выставке Computex 2024 компания Intel представила процессоры Intel Xeon 6 и ускорители искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 и Intel Gaudi 3, которые могут ускорить развитие искусственного интеллекта - от центров обработки данных, облачных вычислений и сетей до периферийных устройств и ПК, пишет videocardz.

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Все семейство процессоров Xeon 6 разработаны специально для решения высокопроизводительных вычислительных потребностей с помощью SKU E-core (эффективное ядро) и Р-core (высокопроизводительное ядро). Как Е-ядра, так и Р-ядра построены на одной архитектуре с общим программным стеком и открытой экосистемой поставщиков аппаратного и программного обеспечения.

источник изображения: videocardz Первым представленным процессором из линейки Xeon 6 стал Intel Xeon 6 E-core Ожидается, что Р-ядра Xeon 6 будут запущены в следующем квартале. Кроме того, ядро Xeon 6 Е обладает огромными преимуществами в плотности, обеспечивая консолидацию на уровне стойки 3 к 1, обеспечивая клиентам прирост производительности до 4,2 раза и прирост производительности до 2,6 раз по сравнению с процессорами Intel Xeon 2-го поколения при рабочих нагрузках перекодирования мультимедиа 1.

источник изображения: videocardz Также были объявлены цены на комплекты ускорителей искусственного интеллекта Intel Gaudi 2 и Intel Gaudi 3, которые обеспечивают высокую производительность. Взаимодействие процессоров Хеоn с ускорителями искусственного интеллекта Gaudi предлагает решение для того, чтобы сделать ИИ быстрее, дешевле и доступнее.















