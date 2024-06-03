NVIDIA на Computex 2024 представила обновление ПО для приложения и центра управления GPU GeForce. Обновление добавляет поддержку записи видео AV1 и 120 к/с, доступную для серии RTX40. Демонстрация технологии прошла в игре Horizon Forbidden West.





Компания NVIDIA не анонсировала никаких новых аппаратных средств во время выступления на выставке Computex 2024, но было несколько интересных обновлений программного обеспечения, пишет videocardz. Приложение NVIDIA и новый центр управления графическими процессорами GeForce, получает обновление, которое добавит поддержку записи видео АV1 и 120 кадров в секунду.

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Теперь пользователи смогут записывать свой игровой процесс с частотой 120 кадров в секунду как в SDR, так и в HD-форматах. Кодек AV1 поддерживают многие платформы, но требует мощных графических процессоров для записи и кодирования видео в высоком качестве и с высокой частотой кадров. А это значит, что функция будет доступна лишь для серии RTX40.

NVIDIA показала эту технологию в игре «Horizon Forbidden West», продемонстрировав наименьшее количество артефактов в одном кадре. Для того чтобы включить эту функцию, пользователи должны зайти в приложение NVIDIA, а затем перейти на вкладку настроек и установить частоту кадров видео захвата на 120 кадров в секунду.

Самая интересная новая функция NVIDIA — автоматическая настройка производительности. Приложение NVIDIA автоматически просканирует и выберет оптимальные настройки для настольных и мобильных графических процессоров.

Эти настройки будут применены автоматически, хотя опытные пользователи могут вручную регулировать напряжение, мощность, температуру или скорость вращения вентилятора в соответствии со своими конкретными потребностями.