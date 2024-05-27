G.Skill перезапускает печально известную серию Trident Z Royal и теперь предлагает чрезмерно роскошно выглядящие модули памяти с оперативной памятью DDR5, до 8400 МТ/с, включая поддержку Intel XMP 3.0.

G.Skill, мировой лидер в области высокопроизводительной памяти для разгона и компонентов для ПК, выпустила новую оперативную память Trident Z5 Royal RAM с корпусом из блестящего серебра или из золота с короной из драгоценных камней белого цвета, которая может переливаться любым цветом по вашему выбору благодаря встроенной RGB подсветки. Блестящий теплоотвод нужен для эффективного рассеивания отработанного тепла. Комплект поставляется двумя модулями DIMM емкостью 24 ГБ, скорость работы которых составляет 8400Мт/с, задержкой CL40 и рабочим напряжением 1,4 вольта. Также G.Skill предлагает комплект с двумя модулями памяти по 48ГБ, но никакой дополнительной информации пока не известно.

Trident Z5 Royal поддерживает стандарт intel XMP 3.0 так, что частота памяти должна автоматически устанавливаться на максимально возможную скорость в связке с процессором Intel. RGB подсветкой оперативной памяти можно управлять при помощи программного обеспечения G.Skill Trident Z. Стоимость оперативной памяти пока не сообщается.