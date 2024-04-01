GeForce RTX 4080 Super Xtreme ICE обладает премиальным дизайном и увеличенным разгоном.

Aorus - компания, которая занимается производством игрового оборудования, представила новый графический процессор GeForce RTX 4080 Super Xtreme ICE. Новый процессор обладает красивым дизайном и разгоном до 2700 МГц. Приобретая эту видео карту, вы получаете первоклассное охлаждение Aorus Xtreme, которое оснащено 3 вентиляторами Bionic Shark, испарительной камерой и несколькими тепловыми трубками.

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Вот основные особенности новой карты:

Самая высокая частота для RTX 4080 Super. Модернизированная система охлаждения. Наличие ЖК-дисплея. Защитная металлическая панель с RGB подсветкой. Двойной BIOS. Гарантия 4 года.

Что касается технических характеристик, Aorus RTX 4080 Super ICE оснащена процессором AD103-400 GPU c 10.240 ядрами, 16 ГБ памяти GDDR6X. Видеокарта выпущена ограниченным тиражом в 300 единиц. На каждом графическом процессоре будет золотая табличка, указывающая на номер (от 000 до 300). Рекомендованная производителем розничная цена RTX 4080 Super составляет $999.



