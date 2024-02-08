В базе данных китайского сертификационного агентства TENAA появились фото и характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A55.

Китайский регулятор TENAA недавно опубликовал живые фотографии и подробные характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A55, который, как ожидается, будет представлен официально вместе с моделью Galaxy A35 в ближайшие недели.

Передняя панель смартфона имеет металлическую рамку, IP67 сертификацию и 5000mAh аккумулятор, а на задней панели смартфона расположена камера, которая находится в одном стиле с текущими флагманами линейки Galaxy S. Одной из особенностей дизайна является утолщенная рамка вокруг клавиш, что придает смартфону уникальный и стильный вид.

реклама

Данные TENAA также подтверждают, что Galaxy A55 будет работать на базе процессора Exynos 1480 и использовать операционную систему Android 14, однако пока остается неизвестным получит ли он сразу после выпуска интерфейс One UI 6.1. Важно отметить, что, несмотря на недавние слухи о возможном переходе Galaxy A55 на чипсет Snapdragon 888, данные TENAA указывают на использование Exynos.

Одной из ключевых особенностей нового смартфона является наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев. Это не только улучшает внешний вид устройства, но и обеспечивает более быструю и надежную аутентификацию пользователя.