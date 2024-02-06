После публикации квартального отчёта глава компании Apple Тим Кук провёл традиционную встречу с главными инвесторами, в ходе которой они обсуждали развитие нейросетей. В этом вопросе Кук подтвердил активное развитие, но в то же время отметил, что компания продолжает придерживаться принципа «сначала работаем, а потом обсуждаем». В ответ на вопрос о создании собственной нейросети, Кук подчеркнул, что в Apple всегда стремились к последовательности в работе.

Однако впервые за всё время Кук обмолвился о том, что результаты их работы стоит ожидать «позже в этом году». Вероятно, он имел в виду WWDC 2024 – ежегодную конференцию разработчиков Apple.