SWS3 — это комбинированный комплекс ближнего радиуса действия с 35-мм автоматической пушкой и ракетами FB-10A.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала поставки в войска новой мобильной зенитной системы SWS3 (LD35L), предназначенной для противодействия дронам и другим низкоскоростным воздушным угрозам. Это важный шаг в модернизации ПВО на уровне тактических подразделений.

SWS3 — это комбинированный комплекс ближнего радиуса действия (SHORAD), объединяет - 35-мм автоматическую пушку с программируемыми боеприпасами типа AHEAD, эффективную против малоразмерных БПЛА и две ракеты FB-10A, способные поражать цели на расстоянии до 18 км и высоте до 7 500 м. Комплекс установлен на высокомобильном шасси Dongfeng Mengshi 6x6.

Такое сочетание позволяет одновременно бороться с различными типами воздушных угроз — от ударных дронов до крылатых ракет. Станция ПВО оснащена собственным радаром с активной фазированной антенной решёткой, электрооптической системой и интегрированным управлением огнём. Это обеспечивает автономное обнаружение и уничтожение целей даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Для снижения вероятности обнаружения используются пассивные сенсоры, не излучающие сигналов, что повышает выживаемость системы на поле боя. SWS3 уже внедряется в бригады быстрого реагирования и разведывательные подразделения.