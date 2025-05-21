Армия США заключила контракт с компанией Mack Defense на создание двух прототипов современных тактических грузовиков.

Новый Medium Tactical Truck будет использовать гибридную тягу для снижения расхода топлива. Фото: Mack Defense

Mack Defense разработает два варианта грузовика:

4×4 с трехметровой платформой

6×6 с шестиметровой платформой

Обе модели основаны на коммерческой платформе Mack Granite, но получили существенные военные доработки — усиленную раму, защиту и возможность работы в экстремальных условиях. Ключевой особенностью новых грузовиков станет гибридная силовая установка. Она снижает расход топлива, увеличивает запас хода и позволяет использовать «тихий режим» — движение на электротяге с минимальным уровнем шума, что особенно важно для скрытных операций.

Грузовик Mack Granite. Фото: Mack Defense

Новые машины рассчитаны на выполнение до 70% миссий вне дорог. Они способны преодолевать водные преграды глубиной до 1,5 метров. Модульная конструкция позволяет быстро менять конфигурацию грузовика под конкретную задачу.

В кабине установлены новейшие электронные помощники:

датчики предотвращения столкновений

контроль слепых зон

система помощи при трогании

антиблокировочная система тормозов (ABS)

Платформа грузовика выполнена по принципу открытой архитектуры, что позволяет в будущем легко интегрировать новые технологии, включая автономные системы управления.