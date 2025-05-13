Солдаты британской армии начали испытывать новый симулятор боевых действий, который не просто показывает им поле боя, а погружает их в него.

Концептуальная иллюстрация Babcock Immersive Training Experience (BITE)

Симулятор Babcock Immersive Training Experience (BITE) превращает любое помещение в интенсивную зону боевых действий с реалистичными визуальными эффектами, звуками, дымом, вибрацией пола и даже запахами конфликта. Цель BITE — сократить разрыв между классической подготовкой и непредсказуемым хаосом реальных операций.

Как объяснила директор по обучению Babcock Микаэла Грин, симулятор помогает солдатам развивать мышечную память, которая позволяет им переводить навыки, полученные в классе, в реальные действия. «Возможность отрабатывать и поддерживать свои знания в среде, максимально приближенной к реальному бою, критически важна», — сказала она в интервью BBC. «Мы создали возможность полного погружения».

Babcock сопоставляет свою систему с квест-комнатой — без загадок, но с добавлением вражеского огня. Внутри солдаты находятся под наблюдением через биометрические и видеоканалы, в то время как дым, вибрация и шумы поля боя воспроизводят интенсивность реального боя.

Обратная связь из контрольной комнаты помогает улучшать принятие решений после каждой тренировочной сессии.

Солдаты используют Babcock Immersive Training Experience (BITE)

Появление более “погружных” методов обучения происходит на фоне растущих опасений в Великобритании о готовности армии к боевым действиям.