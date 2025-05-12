Компания Textron Systems успешно завершила испытания боеприпаса XM204 Top Attack - высокотехнологичной противотранспортной мины, предназначенной для создания препятствий на местности и эффективного противодействия бронетехнике противника.

XM204 Top Attack Munition («боеприпас для атак из верхней полусферы») представляет собой переносной боеприпас, который может быстро и эффективно формировать заграждения, затрудняющие или полностью блокирующие движение бронетранспортеров и танков.

Система оснащена четырьмя суббоеприпасами, которые взлетают над целью и поражают ее сверху, где броня наиболее уязвима. Такой способ атаки значительно повышает эффективность противодействия тяжёлой бронетехнике.

Боеприпас отличается высокой мобильностью и простотой применения: его можно быстро развернуть и активировать. Особое внимание уделено безопасности: система оснащена многоуровневой защитой, включая визуальные индикаторы, задержку активации и программируемый механизм самоуничтожения, который снижает риск неразорвавшихся боеприпасов и минимизирует угрозу для гражданского населения и собственных сил.

Таким образом, XM204 станет ключевым элементом в обновлении арсенала противотанковых средств, обеспечивая эффективное и безопасное создание препятствий для современных бронетанковых угроз.