Для продления срока службы своих истребителей МиГ-29, Бангладеш подписывает контракт с российской компанией. Соглашение предусматривает ремонт и продление ресурса двигателей, а также модернизацию половины парка из восьми МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС страны.

МиГ-29 ВВС Бангладеш

Министерство обороны Бангладеш уже дало предварительное одобрение этому договору, который охватывает финансовые годы 2024-25 и 2025-26. Из-за бюджетных ограничений выплаты по контракту будут осуществляться поэтапно в течение четырех лет. Окончательное подписание соглашения ожидается после утверждения министерством финансов.

Ранее, в 2018-19 годах, четыре из восьми МиГ-29 уже прошли капитальную модернизацию и продление срока службы, что обеспечило их эксплуатацию до июня 2030 года.

В 2023-24 годах началась модернизация оставшихся четырёх самолётов, которые были отправлены на ремонт и обновление в Белоруссию. По завершении работ обновлённые истребители планируют вернуть в состав ВВС Бангладеш в октябре 2025 года.

Для поддержания всех восьми МиГ-29 в боеспособном состоянии необходимо иметь как минимум 16 исправных двигателей. В настоящее время часть двигателей требует ремонта и замены, что и стало одной из причин заключения этого контракта.