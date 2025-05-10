Эта сделка станет логическим продолжением сотрудничества, начавшегося в 2022–2023 годах.

Fateh-110

Эта сделка стала очередным шагом в углублении военно-технического сотрудничества между странами, несмотря на международные санкции.

По данным источников, в поставки войдут мобильные пусковые установки, подходящие для запуска ракет малой дальности, а также боеприпасы — в их числе тактические ракеты с дальностью поражения до 300 километров.

Точные модели не уточняются, но эксперты предполагают, что речь идет о комплексах семейства Fateh или Zolfaghar, которые ранее использовались в конфликтах в Сирии и Йемене. Поставки могут осуществляться через посредников, включая суда под флагами третьих стран, чтобы избежать международного контроля.

Эта сделка станет логическим продолжением сотрудничества, начавшегося в 2022–2023 годах. Сейчас Тегеран и Москва расширяют сотрудничество, включая совместную разработку беспилотников и производство ракет на российских заводах.

В то же время Иран получает доступ к российским технологиям, включая комплектующие для своих дронов и ракет. «Это двусторонний обмен: Тегеран усиливает свою армию, а Москва — боевой потенциал», — резюмировал эксперт по военным поставкам из Лондона.