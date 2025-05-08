Модернизация коснулась систем связи и навигации, что повысило устойчивость дрона к электронным помехам и противодействию.

Новая версия Z-16 оснащена защищенными каналами связи и альтернативными навигационными системами, позволяющими сохранять работоспособность даже при активном воздействии средств радиоэлектронной борьбы. Видео, появившееся в социальных сетях, демонстрирует способность аппарата маневрировать и уклоняться от атак вражеских FPV-дронов благодаря встроенной системе автономного обнаружения и противодействия.

Z-16 - это всепогодный разведывательный беспилотник с электрическим двигателем и схемой «летающего крыла». Максимальный взлётный вес аппарата составляет 10,5 кг, размах крыльев - 2,8 метра. Он может находиться в воздухе более четырёх часов, работать на высотах до 5000 метров и покрывать дистанции связи свыше 75 километров. Запуск осуществляется с пневматической катапульты, посадка - с помощью парашютной системы с амортизатором.

Аппарат оборудован современными камерами с высоким разрешением и тепловизионными сенсорами, а также встроенным искусственным интеллектом для автоматического распознавания и приоритизации целей. Z-16 выполняет задачи разведки, корректировки огня артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и ударных дронов. Кроме того, он служит ретранслятором связи для семейства ударных беспилотников Lancet.

БПЛА продолжает миссии даже при потере связи и воздействии средств ПВО, благодаря системе автономного управления и противодействия. Беспилотник способен работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов Цельсия и выдерживает порывы ветра до 15 м/с, что делает его универсальным решением для различных климатических условий.