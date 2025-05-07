Министерство обороны Украины одобрило использование нового беспилотного наземного комплекса «Вислюк», названного в честь осла - животного, известного своей выносливостью и надежностью.

Беспилотный наземный комплекс «Вислюк»

Этот роботизированный аппарат предназначен для выполнения широкого спектра задач: от транспортировки грузов и эвакуации раненых до инженерных работ и разминирования.

«Вислюк» представляет собой компактный гусеничный аппарат с большой площадкой сверху для размещения полезной нагрузки. Он оснащен двумя бесшумными электромоторами, что обеспечивает тихое передвижение и высокую маневренность на пересеченной местности, включая бездорожье, пески и болота. Максимальная грузоподъёмность комплекса достигает 200 килограммов, а также он способен вытягивать застрявшие в грязи автомобили, например внедорожники.

Особенностью «Вислюка» является устойчивость к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы благодаря применению электромагнитно-стойкой технологии управления, которую можно дополнить волоконно-оптическим модулем для дистанционного управления. Это позволяет аппарату работать в условиях активного противодействия и сохранять связь на больших расстояниях без риска глушения.

Кроме транспортных и инженерных функций, платформа может выполнять роль мобильного ретранслятора радиосигналов, боевого модуля или системы наблюдения.

Выбор «Вислюка» был сделан после конкурсных испытаний украинских беспилотных наземных систем, в ходе которых более 70 аппаратов от 50 производителей прошли проверку на грузоподъёмность, технические характеристики и устойчивость в условиях высокой нагрузки на дистанции 10 километров.