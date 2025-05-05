По информации источников, задержка связана с опасениями в Вашингтоне относительно высокой уязвимости танков Abrams на поле боя.

Под Авдеевкой уничтожен танк «Абрамс»

Сообщается, что из 31 машины, поставленной Соединенными Штатами с сентября 2023 года, более 20 были утеряны или серьезно повреждены, в основном в результате ударов дронов и высокоточного артиллерийского огня.

Эти потери серьёзно подорвали репутацию танка в условиях современной войны. Один неназванный военный чиновник, выступая перед австралийской вещательной корпорацией, затронул вопрос уязвимости танка, заявив: «Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины — крыша танка является самым слабым местом Abrams, и это война беспилотников». Украинские военные также отмечают технические проблемы Abrams, включая чувствительность электронных систем к конденсату.

Австралийские власти заявляют, что продолжают подготовку танков к передаче и ведут переговоры с украинской стороной по срокам доставки. Однако эксперты отмечают, что задержка связана не только с техническими и логистическими сложностями, но и с политическими факторами, включая позицию администрации США, которая может предпочесть отложить передачу до возможного мирного соглашения.

Кроме того, в Австралии интенсивно обсуждаются сложности обслуживания и обеспечение танков запчастями, что также усложняет процесс передачи техники. Некоторые официальные лица высказывают сомнения в целесообразности передачи именно этих машин, учитывая специфику ведения боевых действий и угрозы со стороны дронов.

Ситуация с австралийскими танками Abrams подчёркивает более широкие проблемы в поставках западного вооружения Украине и демонстрирует влияние политических решений США на ход военной помощи. Пока вопрос остаётся открытым, украинские войска продолжают испытывать значительные потери бронетехники на фронте.