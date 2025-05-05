КНДР объявила о начале крупномасштабного производства нового основного боевого танка Tianma 2, сообщает Military Watch.

Танк Tianma 2 на производственной линии

Во время визита на предприятие председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что замена устаревшей бронетехники армии новейшими образцами стала приоритетной задачей в усилении вооруженных сил.

Важным достижением стало создание интегрированной трансмиссии, повышающей маневренность и ходовые качества танка. Кроме того, внедрены инновационные системы активной и пассивной защиты, а также средства радиоэлектронной борьбы, что существенно повышает боевую эффективность и живучесть техники.

Tianma 2 представляет собой модернизированную версию танка Chonma 2, впервые представленную в 2020 году, и демонстрирует заметное сходство с современными западными основными боевыми танками, такими как немецкий Leopard 2.

Tianma 2 также примечателен тем, что является первым танком КНДР, в который интегрирован автомат заряжания, что сократило его экипаж с четырех до трех человек и увеличило скорострельность. Башня оборудована модульной композитной бронёй с улучшенной защитой от кинетических и кумулятивных снарядов, а корпус покрыт взрывчатой реактивной бронёй и сетчатой броней для защиты от реактивных гранат.

Особое внимание уделено интеграции системы активной защиты, аналогичной израильской Trophy APS, включающей радарные датчики для обнаружения и перехвата вражеских противотанковых ракет и снарядов. Также на башне установлен дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулемётом 12,7 мм и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет, а на крыше башни размещена система для борьбы с дронами.

Tianma 2 оснащен панорамными прицелами для командира и наводчика, что значительно улучшает обзор и точность поражения целей.

По оценкам экспертов, массовое производство этого танка позволит КНДР вывести из эксплуатации устаревшие Т-55, Т-62 и Покпунг 2, существенно повысив боевой потенциал своих бронетанковых войск.