Первый многофункциональный истребитель F-16 Block 70, был оперативно выведен из строя из-за технической неисправности, сообщил командующий ВВС Болгарии генерал-майор Николай Русев. Проблема была выявлена в ходе тестовых полетов, которые являются частью процедуры приёмки самолёта в эксплуатацию.

Речь идёт о двухместном варианте F-16D, который после трансатлантического перелета с завода Lockheed Martin в Южной Каролине столкнулся с отказом одного из системных компонентов. Несмотря на то, что неисправность не классифицирована как критическая, ее необходимо устранить до официального ввода машины в боевой состав.

Проблема оказалась связана с ошибкой в комплекте запасных частей, в котором не оказалось замены для поврежденных деталей системы. Это стало следствием сокращения комплекта поставки в целях снижения стоимости контракта.

До официального ввода в эксплуатацию самолет должен пройти как минимум два контрольных полёта с болгарскими пилотами.

Текущая ситуация вызывает политические споры и критику в Болгарии, связанные с подготовкой и финансированием закупки новой авиационной техники. ВВС продолжают использовать МиГ-29 до устранения технических проблем и полной готовности F-16 к боевому дежурству.