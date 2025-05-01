Армия США приступила к испытаниям новых боевых блоков для тактической баллистической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые включают дроны Coyote и мини-бомбы Hatchet. Это должно повысить точность и гибкость ударов по мобильным и защищенным целям.

Компания Lockheed Martin разрабатывает модульную систему для баллистической ракеты PrSM, позволяющую заменять стандартный боезаряд на дроны Coyote Block III (Raytheon) и планирующие бомбы Hatchet (Northrop Grumman).

Дроны Coyote выпускаются компанией Raytheon и имеют несколько модификаций: от электрических моделей с откидными крыльями до реактивных беспилотников для перехвата и разведки. Они могут выполнять задачи как летающих боеприпасов, так и разведывательных аппаратов.

Дрон Coyote Block 1. Raytheon

Мини-бомба Hatchet от Northrop Grumman весит около 2,7 кг, оснащена системами лазерного и GPS/INS наведения. Боеприпас обладает высокой точностью и способен поражать движущиеся цели. Мини-бомба оснащена несколькими вариантами взрывателей - с точечным подрывом, замедленного действия и воздушного подрыва.

Мини бомба Hatchet

Использование ракеты PrSM с такими суббоеприпасами позволит поражать несколько целей с одного запуска, расширяя зону поражения и повышая гибкость применения. Дроны Coyote могут действовать автономно после отделения, обеспечивая разведку, электронную борьбу и атаку.

Тестирование завершится в 2026 году. Если испытания пройдут успешно, PrSM с дронами и мини-бомбами поступят на вооружение с 2027 года.