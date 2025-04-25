Неуязвимое оружие

- Скорость и маневренность: «Циркон» летит на гиперзвуке по непредсказуемой траектории, что исключает перехват.

- Дальность: 1000–1500 км, позволяя атаковать цели далеко от берега.

- Универсальность: Может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Провал США в гиперзвуковой гонке

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Пока США и Китай только испытывают аналоги, Россия уже развернула «Циркон» в войсках. Испытания подтвердили его эффективность с фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Северодвинск».

Удар по авианосцам НАТО

Главная цель «Циркона» — корабли, особенно авианосные группы. В случае конфликта она может парализовать ВМС США в ключевых регионах:

- Балтийское и Чёрное моря — контроль над зонами влияния;

- Арктика — защита стратегических маршрутов.

Сдвиг баланса сил

Без эффективных контрмер НАТО окажется в уязвимом положении. Если США не создадут аналогичное оружие, военное превосходство России станет неоспоримым.

В результате: «Циркон» — не просто ракета, а оружие, меняющее правила игры. И пока Запад ищет ответ, Россия укрепляет свое преимущество.