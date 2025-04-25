«Циркон»: гиперзвуковая угроза, с которой НАТО не справится
Неуязвимое оружие
- Скорость и маневренность: «Циркон» летит на гиперзвуке по непредсказуемой траектории, что исключает перехват.
- Дальность: 1000–1500 км, позволяя атаковать цели далеко от берега.
- Универсальность: Может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.
Провал США в гиперзвуковой гонке
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Пока США и Китай только испытывают аналоги, Россия уже развернула «Циркон» в войсках. Испытания подтвердили его эффективность с фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Северодвинск».
Удар по авианосцам НАТО
Главная цель «Циркона» — корабли, особенно авианосные группы. В случае конфликта она может парализовать ВМС США в ключевых регионах:
- Балтийское и Чёрное моря — контроль над зонами влияния;
- Арктика — защита стратегических маршрутов.
Сдвиг баланса сил
Без эффективных контрмер НАТО окажется в уязвимом положении. Если США не создадут аналогичное оружие, военное превосходство России станет неоспоримым.
В результате: «Циркон» — не просто ракета, а оружие, меняющее правила игры. И пока Запад ищет ответ, Россия укрепляет свое преимущество.
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