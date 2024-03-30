Разработчиков ПО в Японии арестовали за то, что они выиграли тендеры на разработку, а затем передали их на аутсорсинг северокорейцам.

Японские разработчики арестованы за аутсорсинг в КНДР

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Правительство Японии выдало строгое предупреждение относительно такой схемы заработка, после которого на этой неделе были выданы ордера на арест двух руководителей ИТ компании в Японии. Обвинение было предъявлено за создание незаконной бизнес схемы, включающей в себя передачу основного объема работы ИТ-инженерам из КНДР.

По информации японских СМИ, один из обвиняемых, 53-летний Пак Хён Иль, является гражданином Южной Кореи, а его напарник, 42-летний Тоширон Миномо, является подданным Японии. Пак был президентом ИТ-компании ITZ в Фучу, а Миномо возглавлял компанию Robast в Фукуяме.

По сообщениям СМИ, компания Robast получила заказы на разработку приложений от японских клиентов через веб-сайт бизнес-брокера, а затем передала работу специалистам КНДР. Предполагается, что это было сделано без согласия клиентов.

В рамках расследования полиция Японии анализирует могли ли финансовые средства из этой схемы отправлены в КНДР.

Было установлено, что во время следствия, связанного с разработкой приложения для смартфонов, власти обнаружили подозрительные денежные переводы северокорейским ИТ-инженерам, эти финансовые операции грубо нарушали банковский закон Японии.

Власти Японии предупредили, что хотя наем северокорейских специалистов для разработки проектов кажется дешевым и эффективным способом экономии, но он имеет множество потенциальных побочных эффектов, включая вредоносное ПО и другие риски кибербезопасности.

Японское правительство выдало предупреждение относительно использования ИТ-подрядчиков из КНДР, выдающих себя за японцев. В уведомлении сообщалось, что рабочие КНДР, за границей или удаленно – используются для финансирования ядерных и ракетных разработок КНДР и могут быть вовлечены в кибердеятельность своей страны.

Предупреждения о запрете найма ИТ специалистов из КНДР были опубликованы властями США и Южной Кореи в прошлом году.