В конце марта Германия планирует остановить работу семи электростанций, использующих бурый уголь, с общей генерирующей мощностью 3,1 гигаватта.

Германия закрыла семь резервных угольных электростанций общей мощностью 3,1 ГВт

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Этот шаг давно был запланирован, но отложен из-за энергетического кризиса 2022 года. Согласно принятому решению эти семь угольных электростанции больше не смогут продавать электроэнергию на оптовом рынке.

Федеральное сетевое агентство (BNetzA) заверило, что потеря этих мощностей не повлияют на энергобезопасность страны. Представитель компании, обратившийся к немецкому информационному агентству DPA (Deutsche Presse-Agentur GmbH), сообщил, что закрытие станций было тщательно спланировано заранее и учтено в прогнозах поставок электроэнергии, поэтому безопасность энергоснабжения Германии останется под надежным контролем.

Из-за сокращения поставок российского газа правительство Германии, в марте 2022 года, приняло решение возобновить работу пяти угольных электростанций и отложить закрытие двух других в ожидании более благоприятной ситуации. Это решение действовало до зимы 2023 года из-за давления санкций, снижения поставок газа из России и проблем с ядерной энергетикой во Франции.

Германия продолжает двигаться к «зеленой» цели отказа от угля к 2030 году, но эксперты по энергетике выражают опасения относительно нехватки средств на создание резервных газовых электростанций. В 2023 году уголь обеспечивал 26% электроэнергии в Германии по сравнению с 33% в 2022 году, на который обрушился пик энергетического кризиса.

Сжигание угля является одним из наиболее загрязняющих способов производства электроэнергии. Мировые лидеры призвали активизировать усилия по поэтапному отказу от угольной энергетики на COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре прошлого года, а правительство Германии установило крайний срок — 2030 год — для «идеального» отказа от угля.