Оператор мобильной связи Vodafone GmbH со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, для экономии 400 миллионов евро планирует сократить около 2000 рабочих мест в рамках программы трансформации. Это составит 13 процентов от общего числа сотрудников сетевого оператора.

Vodafone Germany объявляет о сокращении около 2000 рабочих мест

реклама

После смены руководства в Vodafone Germany, в рамках программы трансформации будут урезаны 2000 рабочих мест. «Затраты на персонал будут уменьшены за счет экономии и сокращения около 2000 рабочих мест» , — пояснили представители оператора кабельной сети и мобильной связи 26 марта 2024 года. Это означает, что примерно 13 процентов рабочих мест станут жертвами программы трансформации.

Ожидается, что программа трансформации принесет финансовый эффект в размере около 400 миллионов евро в течение следующих двух лет. "Материальные, эксплуатационные и кадровые затраты должны быть снижены", добавили в компании.

В прошлом году в компании уже прошло сокращение 1300 рабочих мест, но не останавливаясь на этом достижении группа Vodafone планирует сократить еще 11 000 рабочих мест в течение трех лет.

В 2023 году Vodafone Germany потерял более 400 000 клиентов в широкополосной фиксированной сети. "Это вызвано общей тенденцией уменьшения числа абонентов на рынке", - отметил Андреас Вальтер из Dialog Consult Golem.de.