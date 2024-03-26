20 марта прошла церемония принятия на вооружение первых вертолетов MH-60R Seahawk в Греции на военно-морской базе Котрони в городе Марафон.

MH-60R на вооружении 1-й вертолетной эскадрильи ВМС Греции

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Правительство Греции заключило контракт на поставку четырех вертолета MH-60R в 2020 году и еще три боевых единицы были приобретены дополнительно, по контракту заключенному годом позже. Эти вертолеты были приобретены после одобрения поставки правительством США.

Новые вертолеты MH-60R присоединятся к уже стоящим на вооружении в ВВС Греции одиннадцати вертолетам S-70B Seahawk, которые базируются на греческой военно-морской авиабазе Котрони. Эти вертолеты были приобретены у американской самолёто- и вертолётостроительной компании Sikorsky в период с 1994 по 2005 год.

Компания Sikorsky, входящая в состав американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, на данный момент поставила три вертолета MH-60R, которые уже находятся на вооружении 1-й вертолетной эскадрильи ВМС Греции. Четыре оставшихся вертолета планируется доставить в страну к 2025 году. Новые вертолеты MH-60R заменят устаревшие противолодочные вертолеты Augusta Bell 212, которые обычно базируются на фрегатах.

MH-60R Seahawk - это двух моторный многоцелевой морской вертолет, созданный на основе популярного вертолета Black Hawk. Он отличается хорошими характеристиками в области противолодочной борьбы, специальных операций на море, поисково-спасательных операций, транспортировки грузов на корабли и медицинской эвакуации.

Греческие вертолеты MH-60R будут оснащены 7,62-мм пулеметами M-2400 и 12,7-мм GAU-21, а также торпедами MK 54, противотанковыми управляемыми ракетами Hellfire и легкими управляемыми ракетами APKWS.