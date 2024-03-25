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Гаубица М777 взорвалась в руках украинских солдат
В сети появилось видео, на котором украинцы используют американскую гаубицу М777. При попытке выстрела она взорвалась у них в руках. Это происшествие вызвало много споров и предположений о неумелом использовании боевого снаряжения или чрезмерном износе ствола гаубицы.

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                                                                          Гаубица М777

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На Украине регулярно используют различную боевую технику, большую часть которой поставляют страны НАТО. Ни один вид военной техники, даже самый современный, не является чудо-оружием и не застрахован от повреждений. Недавним примером такой уязвимости является польский самоходный миномет M120 Rak, который был уничтожен российским артиллерийским снарядом или дроном-камикадзе.

На этот раз в центре внимания оказалась американская гаубица М777. Производимая с 2002 года, она попала в Украину благодаря поставкам из США, Канады и Австралии. Хотя это оборудование не является самым новым, оно успешно прошло испытания на поле боя, а его использование довольно просто. Тем не менее инциденты, подобные тому, что недавно произошел и был зафиксирован в интернете, могут случаться. На видео, распространенном в сети, запечатлен момент взрыва гаубицы М777 во время стрельбы украинцами.

Сразу же появились вопросы о причинах такого серьезного сбоя, приведшего к взрыву. Одной из предполагаемых причин является неправильное использование гаубицы или слишком быстрая частота выстрелов, что может привести к перегрузке ствола и возможному взрыву. Другая гипотеза указывает на износ оборудования из-за чрезмерного использования. Важным аспектом при эксплуатации такой техники является регулярная замена стволов, так как это расходный материал, особенно при интенсивной эксплуатации.

Этот неудачный инцидент не меняет того факта, что эксплуатация гаубицы М777 отличается простотой. Это оружие ценится украинскими военными и показывает хорошие результаты в сложных боевых условиях. Для установки взрывателей солдаты используют устройство EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter - улучшенный портативный индукционный установщик артиллерийских взрывателей), которое работает с несколькими моделями гаубиц и пусковых установок, включая M777 и M109A5/M109A6 « Паладин». Процесс установки взрывателей с помощью этого устройства считается очень простым.

Несмотря на произошедший инцидент, гаубица М777 остается мощным оружием для украинской армии. Она представляет серьезную угрозу, особенно в сочетании с ракетами «Экскалибур», которые обладают системой наведения GPS и высокой мощностью, способной эффективно поражать цели даже на расстоянии 30-35 километров.

Гаубица М777 имеет хорошие диапазон стрельбы и точность огня, что делает ее ценным оружием. Ее легкая и мобильная конструкция позволяет быстро перемещать гаубицу на новые позиции. Для транспортировки требуется автомобиль с колесной формулой 4х4 и массой более 2,5 тонн с пневматической тормозной системой. Также возможно транспортировать гаубицу вертолетами, разбивая ее на две части для удобства перемещения в боевых условиях.

#украина #артиллерийские орудия #гаубица m777
Источник: geekweek.interia.pl
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