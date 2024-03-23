Министерство обороны Германии подписало контракт с американской компанией RTX (Raytheon) на приобретение дополнительных зенитно-ракетных систем Patriot для бундесвера, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Общая сумма подписанного соглашения превышает 1,2 миллиарда долларов и включает в себя поставку пусковых установок, радаров, командных пунктов, запасных частей и техническое обслуживание. Заказ размещен на новейшую версию зенитно-ракетного комплекса в варианте PAC-3MSE, который дополнит существующий парк немецких систем PAC-2.

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"Этот контракт отражает всемирный интерес к передовым возможностям противовоздушной и противоракетной обороны, а также крепкую уверенность в системе Patriot", - отметил Том Лалиберти, президент подразделения систем наземной и противовоздушной обороны компании Raytheon.

В общей сложности Германия приобретет 4 дополнительных комплекса Patriot, которые заполнят пробел, возникший из-за перемещения зенитно-ракетных систем из ВВС Германии в Украину.

Кроме того, Германия планирует наладить производство зенитных ракет MIM-104E для систем Patriot PAC-2. По лицензии Raytheon предусмотрено производство более 500 таких ракет на предприятии MBDA Germany в Шробенхаузене.

Первые поставки планируется осуществить в 2027 году, а передача последней системы состоится в 2029 году. Также Германия намерена улучшить возможности существующих систем ПВО путем интеграции новой системы управления и радара.

Ранее агентство поддержки и закупок НАТО должно было заключить контракт на приобретение 1000 ракет варианта GEM-T для зенитно-ракетного комплекса Patriot, поддерживая таким образом страны-участницы Европейской инициативы "Небесный щит", включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию.