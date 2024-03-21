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В Польшу прибыла новая партия корейских танков K2GF
В этом месяце в польский порт Гдыня прибыло в общей сложности 18 единиц южнокорейских боевых танков K2GF, из которых последняя партия прибыла 19 марта.

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                                     Танк K2GF 20-й Бартошицкой механизированной бригады

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20 марта южнокорейская компания Hyundai Rotem Company (HRC) сообщила о своевременном завершении первой части поставок основных боевых танков K2GF в этом году, предназначенных для армии Польши.

В настоящее время Польша уже имеет 46 основных боевых танков K2GF, в том числе 10 единиц были поставлены в 2022 году и 18 единиц в 2023 году. Поставки осуществляются в рамках острой оперативной необходимости, на основании исполнительного контракта на 180 танков K2GF, подписанного польским агентством по вооружению и HRC в августе 2022 г.

Согласно контракту, еще 38 танков будут поставлены во второй половине этого года. Остальные 96 из 180 заказанных машин должны быть поставлены до конца 2025 года.

Полученные танки K2GF отправляются в 20-ю Бартошицкую механизированную бригаду. Еще одним подразделением, которое планируется перевооружить южнокорейскими боевыми машинами, является 9-я Браневская бронекавалерийская бригада. 

В начале марта 2024 года танки K2GF приняли участие в маневрах Dragon-24 — крупнейших учениях, проходящих в Польше, где K2GF впервые действовали совместно с другими основными боевыми танками.

Первые переговоры о возможном приобретении корейских танков K2 Black Panther производства консорциума Hyundai Rotem начались еще в 2019 году. В следующем году на международной выставке оборонной промышленности в польском городе Кельце, корейцы представили концепцию и первоначальное предложение версии танка «Черная пантера», первоначально обозначенной K2PL. Однако польскую сторону не устроила стоимость техники и сроки поставок, но текущий конфликт ускорил принятие решения о закупке партии этих машин и было решено остановиться на переходном варианте с маркировкой K2GF (Gap Filler – временное решение).

После визита в Южную Корею в июне 2022 года, министр национальной обороны Польши утвердил рамочное соглашение агентства по вооружению с Hyundai Rotem о закупке 180 готовых машин K2GF вместе с партией боеприпасов, учебным и логистическим пакетом, с поставками в 2022–2025 гг. В заказ входят боевые средства, логистические материалы и услуги по обучению (тренажеры, обучение в Корее и Польше).

#польша #армия польши #танк k2gf #южнокорейские боевые танки
Источник: onet.pl
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