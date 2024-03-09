По данным расследования Еврокомиссии, российская берёзовая фанера незаконно ввозилась в Европу через Казахстан и Турцию.

Березовый шпон на фанерном заводе.

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Недавно завершенное расследование Европейской комиссии показало, что незаконно ввезенная российская берёзовая фанера причинила серьезный ущерб отрасли фанерного производства в Финляндии.

Согласно выводам Еврокомиссии, незаконные поставки фанеры осуществлялись в Европу через Казахстан и Турцию. Антидемпинговые пошлины на российскую берёзовую фанеру, введенные в ноябре 2021 года, и санкции на импорт древесного сырья и продукции из древесины в апреле 2023 года были обойдены путем незаконного импорта через указанные страны.

Комиссия начала расследование в августе 2023 года после представления косвенных доказательств ключевым игроком деревообрабатывающей отрасли Финляндии консорциумом Вудсток, в который входят крупные европейские производители берёзовой фанеры и отраслевые ассоциации деревообрабатывающих предприятий.

Результаты расследования были опубликованы в начале 2023 года, и март стал ключевым моментом в раскрытии мошеннических действий. ЕС сразу же расширил действие антидемпинговой пошлины на импорт из Казахстана и Турции, применяя ставку в 15,8% к фанере из этих стран. Также было решено начислить пошлины и налоги задним числом с августа 2023 года.

Ожидается, что выводы расследования приведут к увеличению проверок для выявления нарушителей и ужесточению мер по борьбе с нарушениями санкций. Негативные последствия санкций и появление на рынке незаконной фанеры принесли серьезный ущерб европейской фанерной промышленности и другим участникам цепочки создания добавочной стоимости, так как более дешевый нелегальный товар обрушил цены на европейском рынке.