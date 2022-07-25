Marvel опубликовали трейлер своего нового сериала «Женщина-Халк»

Компания Marvel презентовала на своем youtube-канале трейлер своего нового сериала под названием «Женщина-Халк: Адвокат» в оригинале название звучит как: «She-Hulk: Attorney at Law». Из трейлера видно, что главная героиня рушит четвертую стену. Главная роль досталась Татьяне Маслани, также в роле Халка выступит актер Марк Руффало.

реклама

Одной из неожиданностей стало то, что в конце представленного трейлера нам продемонстрировали «Сорвиголову». Однако авторы оставили лицо персонажа скрытым, при этом продемонстрировали его новый костюм. Видимо это связанно с тем, что компания Marvel недавно провела анонс нового сериала о Сорвиголове, который будет носить название «Рождённый заново».





Сюжет же сериала «Женщина-Халк» будет развиваться вокруг женщины по имени Дженнифер Уолтерс, которая ведет адвокатскую деятельность. В связи с определенной ситуацией женщине нужно было переливание кроки, которое сделали ей от своего родствиника Бэннера. После чего у Дженнифер стали проявляться возможности трансформироваться в зеленого монстра. Наряду с этим женщина продолжает свою адвокатскую деятельность, а также задумывается о своей личной жизни.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке