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Marvel представила новый трейлер сериала «Женщина-Халк» с Сорвиголовой
Marvel опубликовали трейлер своего нового сериала «Женщина-Халк»
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Компания Marvel презентовала на своем youtube-канале трейлер своего нового сериала под названием «Женщина-Халк: Адвокат» в оригинале название звучит как: «She-Hulk: Attorney at Law». Из трейлера видно, что главная героиня рушит четвертую стену. Главная роль досталась Татьяне Маслани, также в роле Халка выступит актер Марк Руффало.

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Одной из неожиданностей стало то, что в конце представленного трейлера нам продемонстрировали «Сорвиголову». Однако авторы оставили лицо персонажа скрытым, при этом продемонстрировали его новый костюм. Видимо это связанно с тем, что компания Marvel недавно провела анонс нового сериала о Сорвиголове, который будет носить название «Рождённый заново».


Сюжет же сериала «Женщина-Халк» будет развиваться вокруг женщины по имени Дженнифер Уолтерс, которая ведет адвокатскую деятельность. В связи с определенной ситуацией женщине нужно было переливание кроки, которое сделали ей от своего родствиника Бэннера. После чего у Дженнифер стали проявляться возможности трансформироваться в зеленого монстра. Наряду с этим женщина продолжает свою адвокатскую деятельность, а также задумывается о своей личной жизни.

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