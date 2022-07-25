Компания Huawei запланировала масштабную презентацию своих продуктов, которая пройдет в Китае уже 27 июля. А сейчас появилась информация, что компания также представить публике новую версию смарт-часы Watch 3 Pro с функцией отображения ЭКГ.
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Компания Huawei делает подобные обновления своей линейки премиальных часов каждый год. Однако в этом году пользователи предполагают, что обновление не будет столь значимыми как в прошлые годы. Такие выводы сделали на основе того, что компания не заявила новую модель, к примеру, Huawei Watch 4 Pro.
Несмотря на это из презентационного тизера видно, что новинка приобретет функцию отображения ЭКГ, а также модель будет оснащена инновационной и автономной системой навигации, которую создали непосредственно в компании Huawei. Больше информации на данный момент нет, однако предположительно, что больше значительных изменений новая модель не претерпела.
Краткое презентационное видео можно посмотреть по ссылке на Китайском ресурсе weibo.