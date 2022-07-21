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Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри

В данной публикации я расскажу вам о своем опыте использования новой социальной сети Ton Place на базе криптовалюты TonCoin. Поделюсь своими результатами заработка, расскажу о нюансах, а также поговорим о дальнейших перспективах развития данной социальной сети.
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Всем привет, дорогие читатели, сегодня я расскажу вам о своем опыте использования новой социальной сети Ton Place на базе криптовалюты TonCoin. Поделюсь своими результатами заработка, расскажу о нюансах, а также поговорим о дальнейших перспективах развития данной социальной сети.

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Итак, постараюсь кратко рассказать о вышеупомянутом. О Ton Place я узнал еще в конце зимы этого года, но благополучно прошел мимо этих новостей. Однако, после того как я недавно увидел аккаунт своего друга, у которого за короткое время набралось более 5000 тысяч подписчиков, что вывело его на внушительный доход, я решил разобраться в вопросе.

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К созданию социальной сети Ton Place косвенно причастен всеми известный Павел Дуров. Экосистема Ton Place построена на базе развивающегося блокчейна TonCoin. Также стоит упомянуть, что в последнее время монету этого блокчена активно продвигают известные личности. Очевидно, что команда разработчиков Ton Place решила создать новую децентрализованную социальною сеть без цензуры и запретов, со своей экономикой и возможностью заработка для каждого активного ее участника.

Итак, для того, что бы стать участником Ton Place, нужно пройти краткую регистрацию. Для этого переходим по ссылке и входим в сеть, привязав свой Telegram. Это занимает всего несколько секунд. Далее вы попадаете на страницу вашего профиля, где можно указать некоторые данные и добавить фото. После чего ваша страница создана и вы частично можете пользоваться соц.сетью.

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Одним из ключевых моментов Ton Place является наличие платной подписки, которая стоит всего 2 TON, по нынешнему курсу это менее 2$. Оформлять подписку необязательно, но для получения возможности заработка сделать это необходимо. Забегая вперед скажу с личного опыта, что эти средства вы с легкостью окупите с первых недель активного использования данной соц.сети. Если у вас нет монет TON, вы можете приобрести их через Telegram.

Основным плюсом и главным преимуществом Ton Place является то, что после оформления подписки вы можете публиковать различный контент, а за просмотры, лайки и другие активности вам будут начисляться вознаграждения в монетах TON на баланс вашего профиля. Накопления можно вывести на свой кошелек в любой момент. Здесь также стоит отметить, что люди сами подписываются на ваш профиль, находя ваш контент в ленте. У меня за первые пару недель добавилось более 200 подписчиков, что уже сегодня в среднем принесет мне около 9 TON в месяц без учета динамики роста количества подписчиков, просмотров и лайков. Если вы займете активную позицию, и будете ежедневно добавлять контент, то уже за месяц наберете около 1000 подписчиков, что позволит значительно превзойти мои начальные результаты. Контент можно добавлять абсолютно любой: как уникальный, так и просто смешные или красивые картинки из интернета. Для наглядности прикладываю несколько скриншотов с моими начислениями на данный момент.

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По интерфейсу думаю, у вас вопросов не возникнет, но на всякий случай добавлю, что в «ленте» вы сможете найти интересный для себя контент, поставить лайки, добавлять комментарии, подписываться на других людей, и они будет делать аналогичное в ответ.


Подробнее о своих начислениях и выводах, а также о перспективах проекта я говорю в видео версии обзора.

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Подводя итог, хочу сказать, что, на мой взгляд, не стоит пропускать данный проект, тем более что он все равно только на старте. Сюда начинают заходить популярные личности, и важно занять свою нишу до массовой популяризации Ton Place. Также предполагаю, что в проекте скоро появится свой маркетплейс, и множество других интересных механик и инструментов. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в моем TG-чате. А также рекомендую подписаться на мой Telegram-канал, где подобная информация появляется раньше всего. На этом все, спасибо за внимание и удачи вам в ваших начинаниях.      

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