В сети появились новости, что компания Rockstar буквально начала «охоту» на новых сотрудников. Также эта информация подтверждается и на официальном сайте компании, где разместили более 300 новых вакансий.
реклама
Такая потребность компании в новых сотрудниках предположительно связана с активной фазой разработки новой части игры GTA. Исходя из открытых вакансий видно, что Rockstar на данный момент ищет сотрудников различных специальностей. Нужны аниматоры, дизайнеры, IT-шники и многие другие специальности в сфере разработки компьютерных игр.
Напомним, что не так давно компания анонсировала значительное уменьшение поддержки проекта Red Dead Online. Также стоит добавить, что известный журналист Джейсон Шрайер высказался о недавней так называемой утечки информации кусаемой новой GTA, назвав данные подделкой.
На данный момент Rockstar не называет дату релиза новой части GTA, но предположительно это произойдет не ранее 2024 года.