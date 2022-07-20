Недавно компания Rockstar открыла и опубликовала на своем сайте более 300 вакансий в сфере разработки компьютерных игры.

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В сети появились новости, что компания Rockstar буквально начала «охоту» на новых сотрудников. Также эта информация подтверждается и на официальном сайте компании, где разместили более 300 новых вакансий.

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Такая потребность компании в новых сотрудниках предположительно связана с активной фазой разработки новой части игры GTA. Исходя из открытых вакансий видно, что Rockstar на данный момент ищет сотрудников различных специальностей. Нужны аниматоры, дизайнеры, IT-шники и многие другие специальности в сфере разработки компьютерных игр.

Напомним, что не так давно компания анонсировала значительное уменьшение поддержки проекта Red Dead Online. Также стоит добавить, что известный журналист Джейсон Шрайер высказался о недавней так называемой утечки информации кусаемой новой GTA, назвав данные подделкой.

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На данный момент Rockstar не называет дату релиза новой части GTA, но предположительно это произойдет не ранее 2024 года.