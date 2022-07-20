Аналитики конференции ООН по делам торговли и развития сделали вывод, что Украина и Россия заняли лидирующие позиции в мире по количеству держателей криптовалют.
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Согласно обнародованной статистике Украина возглавляет рейтинг со значением 12,7% от общего числа всех владельцев криптовалют. При этом Россия занимает второе место в этом списке со значением 11,9%. Замыкает тройку лидеров Венесуэла со значением 10,3%. А последнее двадцатое место в списке заняла Австралия со значением 3,4%. Беларуси удалось занять 19-е место в топе со значением 3,7%.
Также следует отметить, что в этом рейтинге ООН за прошлые несколько лет Украина и Россия также занимали первое и второе место соответственно.
Аналитики, которые составляли данный рейтинг, отмечают, что в последнее время криптовалюты становятся все более популярным решением. На это в частности повлияла пандемия, люди выбирали криптоактивы для расчетов, поскольку они обеспечивали быстроту транзакций и низкие комиссионные сборы. А также люди выбирали кпритоактивы, как способ сохранить свои средства.
Также аналитики отмечают, что количество криптовалют выросло с 1500 до 19000, а в данный момент легально работают более 450 бирж.