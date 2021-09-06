Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: фонарик, нож и многое другое
Тактическая ручка
Данный продавец предлагает ознакомиться и приобрести интересную тактическую ручку. Ручка изготовлена из надежной нержавеющей стали, а при заказе можно выбрать один из двух предложенных цветов. Ее можно использовать по прямому назначению в качестве обычной ручки, а также для самообороны. Вес изделия составляет 70 грамм. Также стоит сказать, что изделие поставляет в презентабельной подарочной упаковке.
US $9.32 - 15.06
Светодиодный фонарик
Фонарик L2 XHP50 является небольшой, но достаточно мощной моделью, при заказе по вашему желанию можно выбрать один из двух аккумуляторов с разной электроемкостью. А также предлагается выбрать один из двух вариантов главного светодиода. В зависимости от выбора полезная дальность использования фонарика регулируется от 300 до 500 метров.
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US $9.99 - 23.98
Набор ключей
Данный набор шестигранных ключей может стать отличным помощником в домашних условиях или мастерской. В наборе имеется 9 ключей различного диаметра, также ключи окрашены в разные цвета для быстрой идентификации диаметра инструмента. На странице товара можно выбрать и другие наборы подобных ключей, а также продавец может отправить товар со склада в РФ. Стоит отметить большое количество заказов и хорошие отзывы от владельцев.
US $13.80
Раскладной нож
Это небольшой, удобный раскладной нож хорошего качества. Изделие небольшое и его буквально можно носить на ключах. Длина лезвия составляет 50 миллиметров, а общая длина ножа в разложенном состоянии составляет 114 мм. Также нож оснащен удобным держателем для фиксации изделия на элементах одежды. На данный товар оформлено более 3000 заказов.
US $7.99
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Светодиодный светильник для мебели
Данные светильник устанавливается на дверцах различной мебели, такой как шкафы, тумбочки и т.д. При открывании дверей светильник самостоятельно включается, и подсвечивает внутреннее пространство мебели. Также такие светильники удобно использовать в кухонных шкафах, питается устройство от стандартного аккумулятора или батарейки, в комплект заказа входит 10 светильников. А при заказе можно выбрать теплое белое или холодное белое свечение.
US $6.78 - 10.83 10 шт.
Мужская сумка на плече
Данная сумка изготовлена из качественных материалов и имеет современный стильный внешний вид. Товар пользуется большой популярностью среди заказчиков и имеет рейтинг 4,9 из 5. При покупке можно выбрать один из многих цветов по вашему желанию, а также приобрести бумажник в таком же стиле и цвете.
US $22.99 - 26.99
Точилка для ножей
Точилка для ножей нужный, а порой незаменимый девайс. Данная модель имеет три заточных камня с разной степенью грубости, при заточке ножа нужно пройти все три этапа начиная с самого грубого камня, таким образом, вы достигните максимально возможной остроты вашего ножа. При оформлении заказа по желанию можно выбрать цвет. Также стоит отметить, что устройство имеет противоскользящие вставки в нижней части корпуса, а также удобную ручку. Товар был оформлен более 6000 раз.
US $2.99 - 6.02
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