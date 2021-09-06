Тактическая ручка

Данный продавец предлагает ознакомиться и приобрести интересную тактическую ручку. Ручка изготовлена из надежной нержавеющей стали, а при заказе можно выбрать один из двух предложенных цветов. Ее можно использовать по прямому назначению в качестве обычной ручки, а также для самообороны. Вес изделия составляет 70 грамм. Также стоит сказать, что изделие поставляет в презентабельной подарочной упаковке.



US $9.32 - 15.06

Перейти в магазин

Светодиодный фонарик

Фонарик L2 XHP50 является небольшой, но достаточно мощной моделью, при заказе по вашему желанию можно выбрать один из двух аккумуляторов с разной электроемкостью. А также предлагается выбрать один из двух вариантов главного светодиода. В зависимости от выбора полезная дальность использования фонарика регулируется от 300 до 500 метров.

реклама

US $9.99 - 23.98

Перейти в магазин

Набор ключей

Данный набор шестигранных ключей может стать отличным помощником в домашних условиях или мастерской. В наборе имеется 9 ключей различного диаметра, также ключи окрашены в разные цвета для быстрой идентификации диаметра инструмента. На странице товара можно выбрать и другие наборы подобных ключей, а также продавец может отправить товар со склада в РФ. Стоит отметить большое количество заказов и хорошие отзывы от владельцев.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

US $13.80

Перейти в магазин

Раскладной нож

Это небольшой, удобный раскладной нож хорошего качества. Изделие небольшое и его буквально можно носить на ключах. Длина лезвия составляет 50 миллиметров, а общая длина ножа в разложенном состоянии составляет 114 мм. Также нож оснащен удобным держателем для фиксации изделия на элементах одежды. На данный товар оформлено более 3000 заказов.

US $7.99

реклама

Перейти в магазин

Светодиодный светильник для мебели

Данные светильник устанавливается на дверцах различной мебели, такой как шкафы, тумбочки и т.д. При открывании дверей светильник самостоятельно включается, и подсвечивает внутреннее пространство мебели. Также такие светильники удобно использовать в кухонных шкафах, питается устройство от стандартного аккумулятора или батарейки, в комплект заказа входит 10 светильников. А при заказе можно выбрать теплое белое или холодное белое свечение.

US $6.78 - 10.83 10 шт.

Перейти в магазин

Мужская сумка на плече

Данная сумка изготовлена из качественных материалов и имеет современный стильный внешний вид. Товар пользуется большой популярностью среди заказчиков и имеет рейтинг 4,9 из 5. При покупке можно выбрать один из многих цветов по вашему желанию, а также приобрести бумажник в таком же стиле и цвете.

US $22.99 - 26.99

Перейти в магазин

Точилка для ножей

Точилка для ножей нужный, а порой незаменимый девайс. Данная модель имеет три заточных камня с разной степенью грубости, при заточке ножа нужно пройти все три этапа начиная с самого грубого камня, таким образом, вы достигните максимально возможной остроты вашего ножа. При оформлении заказа по желанию можно выбрать цвет. Также стоит отметить, что устройство имеет противоскользящие вставки в нижней части корпуса, а также удобную ручку. Товар был оформлен более 6000 раз.

US $2.99 - 6.02

Перейти в магазин

Также смотрите:





реклама





Подписываетесь на мой Telegram канал или сообщество в VK, там можно найти еще больше интересных товаров с Aliexpress.