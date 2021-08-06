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10 полезных мелочей с Aliexpress - магнит для мойки стекол, сумка для стирки обуви и многое другое

Разнообразные товары для дома и быта иногда сильно могут упростить нашу жизнь, именно такие недорогие товары собраны в данной публикации. Все товары из этой подборки выбирались на основе реальных отзывов покупателей, также стоит отметить, что нижеперечисленные товары имеют много продаж и пользуются большим спросом на Aliexpress.
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Швабра для уборки

Данная швабра имеет необычную продуманную конструкцию, которая позволяет добраться в труднодоступные места и произвести там убору. Также, стоит отметить наличие механизма для быстрого отжима насадки для швабры от воды. В комплекте можно заказать от одной до шести сменных насадок, также добавлю, что качественной уборке способствует тот факт, что насадки изготовлены их микрофибры. 

US $18.38 - 31.22

Купить можно здесь 

Ручка для переноса бутылок 

Данная ручка предназначена для переноса больших бутылок емкостью 19 литров. Ручка прочная, и легко выдерживает вес полной бутылки. Также стоит отметить удобную толстую рукоятку, которая не «режет» руку. При помощи данной ручки можно переносить бутылки, как с крышкой, так и без нее. Продавец высылает ручки в зеленом и синем цвете, но выбрать цвет при заказе невозможно, они приходят в случайном порядке. 

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US $2.45

Купить можно здесь 


Мягкие подкладки для мебели

Данные подкладки защитят ваше напольное покрытие от возможных царапин при передвижении мебели. Накладки легко и быстро устанавливаются на ножки мебели, поскольку одна из сторон изделия имеет самоклеющуюся основу. Вторая сторона изделия, которая соприкасается с полом, имеет покрытие похожее на войлок. Я сам использую данные накладки на стульях, поскольку они при передвижении издавали громкий звук трения дерева об кафель. После установки накладок проблема была полностью решена. 

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US $4.20 - 5.43

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Магнит для мойки стекол

Если у вас установлены большие глухие створки окон, то вы знаете, что их достаточно проблематично мыть и этот процесс часто откладывается. Решить эту проблему могут помочь данные щетки с магнитами. Они устанавливаются на обе стороны стеклопакета, и благодаря силе магнита одна щетка повторяет движения другой. При заказе будьте внимательны, у продавца есть магниты для разных стеклопакетов, если у вас установлено три стекла в стеклопакете, заказывайте магнит с максимальной рабочей дистанцией, а это 18-29 мм. Знаю, что стандартные стеклопакеты в три стекла имеют ширину в 32 мм, но в отзывах покупатели отмечают, что магниты справляются с такой дистанцией.     

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US $11.94 - 26.58

Купить можно здесь


Многофункциональный фиксатор

Благодаря невысокой цене и универсальному функционалу данный фиксатор имеет огромное количество заказов. Их можно применять как в ванной, так и на кухне или в прихожей. На странице товара есть много вариантов применения этого фиксатора. Также стоит отметить, что к стене он крепится при помощи самоклеющейся поверхности. Фиксатор удобный, практичный и продается в двух цветах на ваш выбор. 

US $0.75 - 2.81

Купить можно здесь


Держатель для губки 

Этот держатель монтируется в раковине на кухне, и предназначен для фиксации в нем моющей губки. Изделие устанавливается при помощи вакуумной присоски, а заказать его можно в трех цветах на ваш выбор. Благодаря простоте и невысокой цене данный держатель был заказан более 37000 раз. Также рекомендую посетить магазин продавца, у него есть много различных полезных мелочей для дома и кухни в частности.  

US $0.25 - 0.94

Купить можно здесь   


Сумка для стирки обуви 

Данная сумка также пользуется большим спросом среди покупателей, она предназначена для правильной стирки обуви в стиральной машине. Сумка рассчитана на одновременную стирку одной пары обуви и продается в трех цветах на ваш выбор. Изделие имеет размеры 24х29х8 сантиметров, что подойдет для использования с большинством стандартных моделей обуви.   

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US $2.66

Купить можно здесь


Тарелка для кухонных принадлежностей

Эта тарелка предназначена для использования во время приготовления пищи, на ней можно временно поместить используемую ложку или лопатку. При использовании данной тарелки вы всегда сохраните вашу столешницу чистой, а для удобства использования на тарелке имеется четыре специальных прорези для фиксации различных кухонных принадлежностей.  Изделие можно заказать в нескольких цветах на ваш выбор. 

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US $1.34 - 1.95

Купить можно здесь


Зажим для проводов 

Данные зажимы предназначены для быстрой и удобной наружной прокладки проводов. Их можно заказать в черном, белом и прозрачном исполнении, также стоит отметить, что сторона, которая прилегает к стене или другой поверхности имеет самоклеющуюся пленку. Зажимы продаются по 20 штук в одной упаковке. Также их можно использовать для фиксации зарядных кабелей на столе в удобном для вас месте.   

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US $0.86

Купить можно здесь


Многоуровневая вешалка 

И последний товар в данной подборке – это многоуровневая вешалка, которая способна сэкономить место в вашем шкафу и разместить в нем больше одежды. Благодаря своей конструкции вешалку можно использовать в двух положениях. Также стоит отметить, что изделие моно заказать в одном из восьми цветов на ваш выбор. А в целом, на данный товар покупатели оформили более 27000 заказов.     

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US $1.87 - 4.12

Купить можно здесь


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