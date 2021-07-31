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Испытательный полет нового космического корабля Starliner от компании Boeing было решено перенести. Запуск был запланирован на 30 июля, однако, в связи с незапланированным срабатыванием двигателей нового российского модуля МКС «Наука» запуск отменили.

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На данный момент ракета-носитель Atlas 5, а также космический корабль убрали со стартовой площадки, это была необходимая мера безопасности, поскольку следующая дата запуска неизвестна, однако возможный старт произойдет не ранние 3 августа. Перед запуском эксперты должны все перепроверить, и убедится, что МКС полностью готова принять Starliner.

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В рамках обсуждения данного инцидента участники подчеркнули, что команда SpaceX провела огромную работу по подготовке в случае необходимости экстренной эвакуации персонала МКС. Напомним, сейчас с МКС состыкован корабль SpaceX Crew Dragon

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Также представители из NASA отметили, что в данный момент повреждений на МКС не обнаружено, а ее орбита скорректирована с учетом отклонения, однако была создана специальная комиссия для выявления причин и последствий инцидента. Стоит также добавить, что за все историю МКС, подобные ситуации на станции происходили четыре раза.

Напомним модуль «наука» является российским сегментом МКС и предназначен для ведения различной научной деятельности и экспериментов, он создан на основе модуля «Заря». Масса модуля составляет 2053 килограмма, а его внутренний герметический объем составляет 70 м³. «Наука» также оснащена двумя стыковочными узлами без гермоадаптера и тремя с гермоадаптером. Эксплуатационный ресурс нового модуля заложен до 2027 года, но если возникнет необходимость срок эксплуатации можно продлить вплоть до 2030 года. Новый российский модуль вывел на орбиту ракета-носитель Протон-М 21 июля 2021 года, а его успешная состыковка с МКС состоялась 29 июля.