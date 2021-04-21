Многофункциональные отвертки

Итак, первый товар в данной подборке это отличные многофункциональные отвертки. При заказе можно выбрать одну из шести представленных моделей, которые отличаются формой рукоятки, а также длиной стрежня. Обратите внимание, что отвертки имеют стержень с двумя наконечниками и при необходимости его можно переставлять. Также некоторые модели оснащены храповым механизмом.

US $1.99 - 5.59

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Xiaomi Mi Band 6

А это новая модель одного из самых популярных фитнес-браслетов от фирмы Xiaomi. Сейчас Mi Band 6 можно приобрести по выгодной цене с дополнительными ремешками и двумя защитными пленками для экрана. В новую модель разработчик внесли много изменений, установлен новый большой AMOLED-дисплей, добавили больше спортивных режимов, а также функцию измерения содержания кислорода в крови и многое другое.

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US $41.99

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Рыболовная катушка

Это одна из очень популярных и достаточно недорогих рыболовных катушек. Данная модель была продана почти 10000 раз. Товар можно заказать в разных модификациях с катушками для разного метража лески, а покупатели отмечают хорошее качество изделия и сборки в целом. Для жителей РФ катушку можно заказать с местного склада.

US $8.99 - 22.99

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Светодиодный фонарик

Светодиодный фонарик нужная и порой незаменимая вещь. Данную модель можно заказать с одним из двух светодиодов, которые отличаются яркостью и мощностью. Фонарик питается от одной батареи типа 26650 с электроемкостью на 5000 мАч. Также стоит отметить водонепроницаемый алюминиевый корпус. В отзывах можно найти много реальных примеров работы фонаря, покупатели высоко оценили устройство. Также товар можно заказать со склада в РФ.

US $9.99 - 23.98

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Беспроводные наушники Anker

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А это одна из самых популярных моделей полноразмерных наушников от фирмы Anker. Благодаря своим характеристикам наушники работают на уровне более дорогих моделей от именитых брендов. На данный момент продавец оформил более 12000 заказов на эту модель, из-за популярности цена данных наушников постоянно растет. Если вы искали подобную модель, то это, на мой взгляд, один из лучших вариантов в этом ценовом сегменте.

US $79.78

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Автоматический дозатор

Автоматический дозатор для мыла очень удобное и практичное приспособление, особенно в условиях современных реалий. Я отметил именно эту модель в данной подборе, поскольку она имеет относительно невысокую цену и хорошую надежность, также модель проверенна большим количеством покупателей. Стоит добавить, что этот дозатор имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор, что также очень удобно.

US $5.74 - 12.08

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Зарядный кабель

И последний товар в этой публикации это качественный зарядный кабель от фирмы BASEUS с Type-C разъемом. Он рассчитан на нагрузку в 3 А, и имеет защитную тканевую оплетку. А разъем Type-C оснащен небольшим светодиодом, который поможет найти заряжаемое устройство в темноте. Также стоит отметить, что при заказе можно выбрать длину кабеля от 25 до 300 сантиметров.

US $1.81 - 4.56

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А на этом все, дорогие друзья, спасибо за внимание и хороших вам покупок.