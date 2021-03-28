Тактическая ручка

Данная ручка изготовлена из качественных металлических сплавов, ее корпус изготовлен из титана. Ручка имеет надежный фиксатор, при помощи которого можно легко и быстро зафиксировать устройство на любой одежде. Изделие можно использовать как по прямому назначению, так и в целях самообороны.



US $73.90

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Раскладной нож

Это одна из самых популярных моделей раскладного ножа, его лезвие изготовлено из качественной твердой стали 58HRC. Длина лезвия ножа составляет 92 миллиметра, а в разложенном состоянии его общая длина составляет 215 мм. При заказе можно выбрать цвет рукоятки, а к каждому ножу продавец прикладывает специальный чехол.

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US $6.56

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Набор для пайки

Это очень популярный набор для пайки, в нем есть все необходимее, паяльник, различный вспомогательный инструмент, подставка для паяльника, припой, флюс и многое другое. Набор поставляется в удобном тканевом чехле, также стоит отметить, что на паяльнике можно регулировать температуру наконечника.

US $7.45 - 21.44

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TWS наушники UGREEN

Если вы ищете надежные и недорогие наушники, предлагаю обратить внимание на данную модель от компании UGREEN, которая хорошо зарекомендовала себя в этом сегменте. Наушники к распродаже продаются по сниженной цене, на одном заряде наушники работают до 27 часов с учетом заряда от транспортировочного кейса. На данную модель оформлено более 5000 заказов, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $26.39

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Компьютерная мышка Razer

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А это оригинальная проводная мышка от компании Razer. Устройство можно заказать в двух классических цветах, также стоит отметить наличие светодиодной подсветки. Мышка оснащена пятью кнопками, а также датчиком с максимальной чувствительностью в 6400 DPI. На данный товар покупатели оформили более 12000 заказов.

US $23.71

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Набор для выживания

Это неплохой набор для выживания. Его можно брать с собой на отдых на природе или в поход. В нем имеется много различных полезных предметов, в том числе: огниво, нож, компас, и многое другое. Также набор, на мой взгляд, отлично подойдет для ознакомления детей с принципами выживания.

US $39.60

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Очки с титановой оправой

У данного продавца можно заказать качественные очки с титановой оправой по вашему рецепту. Также стоит отметить, что в стоимость товара входит красивый чехол для очков. При заказе можно выбрать один из четырех цветов на ваш выбор. О товаре покупатели оставили много положительных отзывов и отмечают, что в местных магазинах такие очки продаются в разы дороже.

US $10.19

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На распродаже действуют несколько интересных разделов, которые помогут не только сэкономить, используя полученные в них купоны, но и получить заказанный товар быстрее!

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