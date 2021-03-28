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Один из партнеров Xiaomi, компания Segway-Ninebot представила свою новую разработку на китайском рынке под названием Ninebot A30C.



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Электрический мопед по своей сути является гибридом и приводится в движение при помощи педального привода. Однако мопед также оснащен электродвигателем и аккумулятором, которые обеспечивают запас хода до 40 километров на одном заряде.

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Производитель дополнительно оснастил электрический мопед системой регенерации энергии, которая будет преобразовывать кинетическую энергию от вращения педалей в электрическую энергию. Также компания производитель заявляет, что агрегат будет развивать скорость до 25 Км\ч от электродвигателя.

Производитель предусмотрел возможность подключить мопед к смартфону, таким образом, открывается возможность разблокировать транспортное средство без ключа, а также со смартфона можно отследить все информацию о статусе аккумулятора.

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Электрический мопед можно заказать в трех цветах и на старте продаж он будет стоить всего 305$, затем его цена вырастет до 355$.